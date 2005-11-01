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Звягинцев Валерий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1948

Дата смерти

?.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1948

Отец: не указан

Мать: Звягинцева Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
04.12.1974

Дочь: Орлова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
15.07.1980

Дочь: Звягинцева Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
?.11.2005
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