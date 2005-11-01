Звягинцев Валерий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1948
Дата смерти?.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1948
Отец: не указан
Рождение ребёнка
04.12.1974
Дочь: Орлова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.07.1980
Дочь: Звягинцева Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.11.2005