Прилежаева Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Прилежаева Анна Осиповна
Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Прилежаев Афанасий Осипович
Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Прилежаев Алексей Осипович
Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прилежаева Таисия Осиповна
Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Прилежаев Николай Осипович
Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно