Прилежаева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилежаева Ольга Ивановна

Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Прилежаева Анна Осиповна

Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Прилежаев Иван Осипович

Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Прилежаев Афанасий Осипович

Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Прилежаев Алексей Осипович

Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прилежаева Таисия Осиповна

Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Прилежаев Николай Осипович

Отец ребёнка: Прилежаев Осип Феодосьевич

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилежаев Осип Феодосьевич

Смерть
Неизвестно
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