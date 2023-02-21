Домна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1784
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Артемий Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Яковлевич
Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агриппина Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Яковлевич
Смерть
1784