Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Артемий Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Яковлевич

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агриппина Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Яковлевич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Яковлевич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1784
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