Третьяков Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения19.10.1901
Дата смерти17.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1901
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Третьякова Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Третьякова Настасья Сергеевна
Рождение ребёнка
20.09.1926
Сын: Третьяков Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Третьякова Настасья Сергеевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Третьякова Александра Дмитревна
Мать ребёнка: Третьякова Настасья Сергеевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Третьякова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Третьякова Настасья Сергеевна
Смерть
17.03.1943
село Адександровка Богодуховского района Харьковской области