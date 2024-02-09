Третьяков Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Дмитрий Васильевич

Третьяков Дмитрий Васильевич

avatar

Место рождения

Идолга, Татищевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.10.1901

Дата смерти

17.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1901

Отец: Третьяков Василий Флорович

Мать: Третьякова Наталья Андреевна

Идолга, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1922

Жена: Третьякова Настасья Сергеевна

Идолга, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Третьякова Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Третьякова Настасья Сергеевна

Рождение ребёнка
20.09.1926

Сын: Третьяков Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Третьякова Настасья Сергеевна

Идолга, Татищевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Третьякова Александра Дмитревна

Мать ребёнка: Третьякова Настасья Сергеевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Третьякова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Третьякова Настасья Сергеевна

Смерть
17.03.1943
село Адександровка Богодуховского района Харьковской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close