Иван Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Иван Меньшой Агафонов (Ич)
Мать: Татьяна Матвеева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Сергей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)
Рождение ребёнка
20.05.1851
Дочь: Агрипена Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно