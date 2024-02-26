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Иван Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Иван Меньшой Агафонов (Ич)

Мать: Татьяна Матвеева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Сергей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)

Рождение ребёнка
20.05.1851

Дочь: Агрипена Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Прасковья Иванова (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно

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