Маковеева (Крапивина) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1904
Дата смерти02.11.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Беляева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Маковеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1932
Дочь: Петухова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Маковеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1936
Сын: Маковеев Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Маковеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Шляпина Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Маковеев Сергей Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1941
Сын: Маковеев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Маковеев Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1982