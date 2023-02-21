Маковеева (Крапивина) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маковеева (Крапивина) Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1904

Дата смерти

02.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Беляева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Маковеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1932

Дочь: Петухова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Маковеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1936

Сын: Маковеев Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Маковеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Шляпина Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Маковеев Сергей Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1941

Сын: Маковеев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Маковеев Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маковеев Сергей Иванович

Смерть
02.11.1982
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