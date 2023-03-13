Резанов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Резанов Михаил Петрович

Мать: Резанов ?

Смерть
Неизвестно
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