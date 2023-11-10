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Телегин Роман Васильевич

Место рождения

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

14.10.1909

Дата смерти

06.06.1988

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909

Отец: Телегин Василий Кузьмич

Мать: Телегина Анисья Александровна

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Мария Ивановна

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Телегина Мария Ивановна

Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
Неизвестно
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.06.1988
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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