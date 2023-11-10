Телегин Роман Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1909
Дата смерти06.06.1988
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1909
Рождение ребёнка
30.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Телегина Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.06.1988