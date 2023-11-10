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Князев Василий Васильевич

Место рождения

Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.04.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1883

Отец: Князев Василий Иванович

Мать: Князева Евдокия Петровна

Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
02.05.1903 ст.

Жена: Князева Наталия Никитична

Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.

Сын: Князев Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Князева Наталия Никитична

Пролейка, Елховский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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