Князев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.04.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1883
Отец: Князев Василий Иванович
Мать: Князева Евдокия Петровна
Бракосочетание
02.05.1903 ст.
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.
Сын: Князев Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Князева Наталия Никитична
Пролейка, Елховский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно