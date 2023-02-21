Щедрина Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щедрина Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1960

Отец: Щедрин Александр Тарасович

Мать: Кузнецова Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
09.11.1980

Сын: Чиканцев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Чиканцев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.05.1982

Дочь: Чиканцева Олеся Васильевна

Отец ребёнка: Чиканцев Василий Алексеевич

Майкоп ст. Ханская
Рождение ребёнка
04.10.1988

Сын: Чиканцев Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Чиканцев Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиканцев Василий Алексеевич

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