Щедрина Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1960
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1960
Рождение ребёнка
09.11.1980
Сын: Чиканцев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Чиканцев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.05.1982
Дочь: Чиканцева Олеся Васильевна
Отец ребёнка: Чиканцев Василий Алексеевич
Майкоп ст. Ханская
Рождение ребёнка
04.10.1988
Сын: Чиканцев Игорь Васильевич
Отец ребёнка: Чиканцев Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно