Зыков Валерий Иванович
Место рожденияВерхний Уфалей Челябинской области
Дата рождения19.11.1928
Дата смерти02.04.2005
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1928
Отец: Зыков Иван Ипатьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Верхний Уфалей Челябинской области
Рождение ребёнка
25.10.1953
Дочь: Зыкова Галина Валерьевна
Мать ребёнка: Зыкова Анастасия Яковлевна
с. Новополтавка, Ермаковского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
01.05.1960
Дочь: Зыкова Евдокия Валерьевна
Мать ребёнка: Зыкова Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.2005
с. Новополтавка, Ермаковского района, Красноярского края