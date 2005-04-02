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Зыков Валерий Иванович

Место рождения

Верхний Уфалей Челябинской области

Дата рождения

19.11.1928

Дата смерти

02.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1928

Отец: Зыков Иван Ипатьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Верхний Уфалей Челябинской области
Рождение ребёнка
25.10.1953

Дочь: Зыкова Галина Валерьевна

Мать ребёнка: Зыкова Анастасия Яковлевна

с. Новополтавка, Ермаковского района, Красноярского края
Рождение ребёнка
01.05.1960

Дочь: Зыкова Евдокия Валерьевна

Мать ребёнка: Зыкова Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрыль Анастасия Яковлевна

Смерть
02.04.2005
с. Новополтавка, Ермаковского района, Красноярского края
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