Губина Авдотья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Губина Пелагея Лаврентьева
Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Дочь: Губина Татьяна Лаврентьева
Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.
Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.
Дочь: Губина Орина Лаврентьева
Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.
Дочь: Губина Офимья Лаврентьева
Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно