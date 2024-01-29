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Губина Авдотья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Губина Пелагея Лаврентьева

Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Дочь: Губина Татьяна Лаврентьева

Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748 ст.

Сын: Губин Сергей Лаврентьев

Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750 ст.

Дочь: Губина Орина Лаврентьева

Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753 ст.

Дочь: Губина Офимья Лаврентьева

Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Сын: Губин Осип Лаврентьев

Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Сын: Губин Савелий Лаврентьев

Отец ребёнка: Губин Лаврентей Дмитриев

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Лаврентей Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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