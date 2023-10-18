Кашина (Рослякова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Рослякова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1922

Дата смерти

10.05.1991

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1922

Отец: Росляков Василий

Мать: Рослякова Прасковья

Рождение ребёнка
24.06.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашин Алексей

Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Кашин Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Алексей

Смерть
10.05.1991
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