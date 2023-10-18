Кашина (Рослякова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1922
Дата смерти10.05.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1922
Отец: Росляков Василий
Мать: Рослякова Прасковья
Рождение ребёнка
24.06.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашин Алексей
Россия
Развод
Неизвестно
Муж: Кашин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашин Алексей
Смерть
10.05.1991