Бастрыкина Наталья Кряквина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1847
Сын: Бастрыкин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно