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Бастрыкина Наталья Кряквина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кряквин Лазарь Леонтьевич

Мать: Шестакова Прасковья Ананьевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бастрыкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Бастрыкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бастрыкин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Бастрыкин Андрей Тимофеевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Андрей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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