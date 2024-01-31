Веденеева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1931
Дочь: Поспелова Аза Валерьяновна
Отец ребёнка: Веденеев Валерьян
Рождение ребёнка
28.07.1938
Дочь: Кочеватова Альбина Валерьяновна
Отец ребёнка: Веденеев Валерьян
Смерть
Неизвестно