Веденеева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1931

Дочь: Поспелова Аза Валерьяновна

Отец ребёнка: Веденеев Валерьян

Рождение ребёнка
28.07.1938

Дочь: Кочеватова Альбина Валерьяновна

Отец ребёнка: Веденеев Валерьян

Смерть
Неизвестно
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