Андрюшин Дмитрий
Место рождениядеревня Пашки, Смоленская область
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Пашки, Смоленская область
Рождение ребёнка
1956
Сын: Андрюшин Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Ивантеева Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Ивантеева Варвара Ивановна