Андрюшин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрюшин Дмитрий

Место рождения

деревня Пашки, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Пашки, Смоленская область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Андрюшин Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ивантеева Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Ивантеева Варвара Ивановна

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