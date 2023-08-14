Булычев Борис Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1952
Дочь: Адольф Тамара Петровна
Мать ребёнка: Булычева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1966
Сын: Булычев Владимир Борисович
Мать ребёнка: Булычева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булычева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно