Булычев Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булычев Борис Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1952

Дочь: Адольф Тамара Петровна

Мать ребёнка: Булычева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1966

Сын: Булычев Владимир Борисович

Мать ребёнка: Булычева Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булычева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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