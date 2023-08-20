Шкребнев Андрей Проворович
мужской, родился Неизвестно
ОтецШкребнев ПроворНеизвестно г.р.
Дети
Шкребнева Вера АндреевнаНеизвестно г.р.
Шкребнева (Михальченко) Дина АндреевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шкребнев Провор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкребнева Вера Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шкребнева (Михальченко) Дина Андреевна
Мать ребёнка: не указана