Шкребнев Андрей Проворович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шкребнев Андрей Проворович

Автор
АК
Крылова А.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Шкребнев ПроворНеизвестно г.р.
Дети
Шкребнева Вера АндреевнаНеизвестно г.р.
Шкребнева (Михальченко) Дина АндреевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шкребнев Провор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкребнева Вера Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шкребнева (Михальченко) Дина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.