O’Leary Frank Leonard
Место рожденияSpokane, Spokane, Washington, United States
Дата рождения31.01.1920
Дата смерти07.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1920
Отец: ?
Мать: Mohr (o’Leary) Sylvia
Spokane, Spokane, Washington, United States
Место жительства
1930
Spokane, Spokane, Washington, United States
Место жительства
1935
Spokane, Spokane, Washington, United States
Место жительства
1940
Spokane, Spokane, Washington, United States
Место жительства
Неизвестно
Bonham, Fannin, Texas, United States
Смерть
07.06.2002
Bonham, Fannin, Texas, United States