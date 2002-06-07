O’Leary Frank Leonard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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O’Leary Frank Leonard

Место рождения

Spokane, Spokane, Washington, United States

Дата рождения

31.01.1920

Дата смерти

07.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1920

Отец: ?

Мать: Mohr (o’Leary) Sylvia

Spokane, Spokane, Washington, United States
Место жительства
1930
Spokane, Spokane, Washington, United States
Место жительства
1935
Spokane, Spokane, Washington, United States
Место жительства
1940
Spokane, Spokane, Washington, United States
Место жительства
Неизвестно
Bonham, Fannin, Texas, United States
Смерть
07.06.2002
Bonham, Fannin, Texas, United States
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