Карташев Мартьян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карташева Авдотья Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Мартьянович
Мать ребёнка: Карташева Авдотья Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташев Иван Мартьянович
Мать ребёнка: Карташева Авдотья Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карташев Гавриил Матермьянович
Мать ребёнка: Карташева Авдотья Юрьевна
Смерть
Неизвестно