Карташев Мартьян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташев Мартьян Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Мартемьянович

Мать ребёнка: Карташева Авдотья Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Мартьянович

Мать ребёнка: Карташева Авдотья Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Иван Мартьянович

Мать ребёнка: Карташева Авдотья Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташев Гавриил Матермьянович

Мать ребёнка: Карташева Авдотья Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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