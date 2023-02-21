Болотин Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1967
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1967
Рождение ребёнка
25.05.1990
Дочь: Болотина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Прокудина Светлана Александровна
Бракосочетание
07.09.1996
Россия Волгоградская область Урюпинск
Бракосочетание
07.09.1996
Россия Волгоградская область Урюпинск
Рождение ребёнка
16.12.1996
Дочь: Болотина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Болотина Наталья Александровна