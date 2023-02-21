Болотин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотин Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1967

Отец: Климов Владимир Иванович

Мать: Безбородова Клавдияи Андреевна

Рождение ребёнка
25.05.1990

Дочь: Болотина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Прокудина Светлана Александровна

Бракосочетание
07.09.1996

Жена: Болотина Наталья Александровна

Россия Волгоградская область Урюпинск
Бракосочетание
07.09.1996

Жена: Болотина Наталья Александровна

Россия Волгоградская область Урюпинск
Рождение ребёнка
16.12.1996

Дочь: Болотина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Болотина Наталья Александровна

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