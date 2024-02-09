Иван Демидович
Место рождения
Дата рожденияДо 1692
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Федора Матвеевна
Бракосочетание
До 1708
Жена: Федора Матвеевна
Рождение ребёнка
До 1722
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Федора Матвеевна
Смерть
После 1729