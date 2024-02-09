Иван Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Демидович

Место рождения

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1692

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1692 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1708

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Федора Матвеевна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1708

Жена: Федора Матвеевна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
До 1722

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Федора Матвеевна

Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1729
Старое, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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