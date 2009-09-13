Новикова (Волкова Калейщикова) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Волкова Калейщикова) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1920

Дата смерти

13.09.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920

Отец: Волков Тихон

Мать: Волкова Анна

Рождение ребёнка
07.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Петр Лукьянович

Ульяновская обл. Русская Беденьга
Рождение ребёнка
?.12.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Петр Лукьянович

Рождение ребёнка
15.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Петр Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Петр Лукьянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новиков Петр Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Петр Лукьянович

Смерть
13.09.2009
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