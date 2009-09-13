Новикова (Волкова Калейщикова) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1920
Дата смерти13.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1920
Отец: Волков Тихон
Мать: Волкова Анна
Рождение ребёнка
07.11.1938
Ульяновская обл. Русская Беденьга
Рождение ребёнка
?.12.1942
Рождение ребёнка
15.12.1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.2009