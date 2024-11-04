Мезрин Никанор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Мезрин Алексей Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Мезрин Валентин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мезрин Михаил Никанорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Мезрин Эдуард
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно