Мезрин Никанор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрин Никанор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Мезрин Алексей Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Мезрин Валентин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мезрин Михаил Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мезрин Эдуард

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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