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Анакин Игорь
Анакин Игорь
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.02.1932
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Андрей
1961 г.р.
Вадим
1973 г.р.
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1961
Сын:
Андрей
Мать ребёнка:
Татьяна
Рождение ребёнка
20.01.1973
Сын:
Вадим
Мать ребёнка:
Татьяна
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