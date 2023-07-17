Анакин Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анакин Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.
1973 г.р.

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1961

Сын: Андрей

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
20.01.1973

Сын: Вадим

Мать ребёнка: Татьяна

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