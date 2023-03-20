Данкин Меир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Дина
Рождение ребёнка
1892
Сын: Данкин Пинхус
Мать ребёнка: Дина
Рождение ребёнка
07.04.1906
Сын: Данкин Моисей
Мать ребёнка: Дина
Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данкин Хаим
Мать ребёнка: Дина
Смерть
Неизвестно