Данкин Меир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данкин Меир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Данкин Исаак Меерович

Мать ребёнка: Дина

Рождение ребёнка
1892

Сын: Данкин Пинхус

Мать ребёнка: Дина

Рождение ребёнка
07.04.1906

Сын: Данкин Моисей

Мать ребёнка: Дина

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данкин Хаим

Мать ребёнка: Дина

Смерть
Неизвестно
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