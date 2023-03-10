Серов Петр Афанасьевич
Место рождениясельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Дата рождения25.01.1902
Дата смерти29.11.1983
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902
Отец: Серых Афанасий Федотов?
Мать: Серова Анастасия
сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
20.04.1921
Дочь: Зайцева Лариса
Мать ребёнка: Серова Матрёна Георгиевна
Рождение ребёнка
19.07.1923
Мать ребёнка: Серова Матрёна Георгиевна
с.Каменка-Лонгиново, Липецкая обл., Россия
Смерть
29.11.1983
село Хворостянка Добринского района Липецкой области
Похороны
Неизвестно
с.Хворостянка, Липецкая обл., Россия