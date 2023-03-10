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Серов Петр Афанасьевич

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Место рождения

сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии

Дата рождения

25.01.1902

Дата смерти

29.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1902

Отец: Серых Афанасий Федотов?

Мать: Серова Анастасия

сельцо Каменка Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
20.04.1921

Дочь: Зайцева Лариса

Мать ребёнка: Серова Матрёна Георгиевна

Рождение ребёнка
19.07.1923

Сын: Серов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Серова Матрёна Георгиевна

с.Каменка-Лонгиново, Липецкая обл., Россия
Смерть
29.11.1983
село Хворостянка Добринского района Липецкой области
Похороны
Неизвестно
с.Хворостянка, Липецкая обл., Россия
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