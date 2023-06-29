Долотин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.2005
Сын: Долотин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Матвеева Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
11.02.?
Дочь: Долотина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Матвеева Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно