Долотин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долотин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.2005

Сын: Долотин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Матвеева Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
11.02.?

Дочь: Долотина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Матвеева Светлана Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Светлана Сергеевна

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