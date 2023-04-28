Семенов Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Виктор Федорович

Место рождения

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровичи, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
Псков, город Псков, Псковская область
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