Шульженко (Рожкова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульженко (Рожкова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1922

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1922

Отец: Рожков Дмитрий Михайлович

Мать: не указана

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