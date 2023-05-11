кудринский Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудринский Александр
Мать ребёнка: Кудринская Валентина
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудринская Валентина
Смерть
Неизвестно