кудринский Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдикудринский Василий Александрович

кудринский Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудринский Александр

Мать ребёнка: Кудринская Валентина

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудринская Валентина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close