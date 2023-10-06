Мухаметзянов Рафит Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметзянов Рафит Исмагилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мухаметзянов Исмагил Мухаметзянович/Хасанович

Мать: Мухаметзянова Рахима Лотфулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметзянова Альфия Рафитовна

Мать ребёнка: Мухаметзянова Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухаметзянова Лилия Рафитовна

Мать ребёнка: Мухаметзянова Роза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаметзянова Роза

Смерть
Неизвестно
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