Мухаметзянов Рафит Исмагилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметзянова Альфия Рафитовна
Мать ребёнка: Мухаметзянова Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухаметзянова Лилия Рафитовна
Мать ребёнка: Мухаметзянова Роза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаметзянова Роза
Смерть
Неизвестно