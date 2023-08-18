Скрябин Иван (Ивашко) Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрябин Иван (Ивашко) Власов

Скрябин Иван (Ивашко) Власов

Место рождения

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Скрябин Влас (Власко) Родионов

Мать: не указана

поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1669

Сын: Скрябин Никифор (Микифорко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Соболевых, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1674

Сын: Скрябин Савелий (Савка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Соболевых, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Скрябин Прокопий (Пронка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Соболевых, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Соболевых, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close