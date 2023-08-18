Скрябин Иван (Ивашко) Власов
Место рожденияпоч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Скрябин Влас (Власко) Родионов
Мать: не указана
поч. Олешкинской Жегалова, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1669
Сын: Скрябин Никифор (Микифорко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Соболевых, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1674
Сын: Скрябин Савелий (Савка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Соболевых, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Скрябин Прокопий (Пронка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Соболевых, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Соболевых, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678