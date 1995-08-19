Конов Konnoff George Joseph
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1915
Дата смерти19.08.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1915
Рождение ребёнка
30.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Anna Alexevna
Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
01.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Anna Alexevna
Los Angeles County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Anna Alexevna
Смерть
19.08.1995
Phoenix, Maricopa, Arizona, USA