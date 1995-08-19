Конов Konnoff George Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конов Konnoff George Joseph

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1915

Дата смерти

19.08.1995

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1915

Отец: Конов Konnoff Peter Mikhailovich

Мать: Rachel Stephanovna

Рождение ребёнка
30.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Anna Alexevna

Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
01.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Anna Alexevna

Los Angeles County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Anna Alexevna

Смерть
19.08.1995
Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
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