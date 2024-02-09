Повереннов Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1902
Дата смерти27.03.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Повереннов Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1929
Дочь: Кузнецова Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Корягина Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
02.10.1931
Сын: Повереннов Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1940
Дочь: Кокурина Валентина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.03.1970