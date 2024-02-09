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Повереннов Фёдор Николаевич

Место рождения

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

21.07.1902

Дата смерти

27.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Повереннов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1929

Дочь: Кузнецова Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Корягина Клавдия Васильевна

Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.10.1931

Сын: Повереннов Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1940

Дочь: Кокурина Валентина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.03.1970
Мутовкино, Сокольский, Нижегородская область
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