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Солдатов Степан Михайлович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.09.1901

Дочь: Солдатова Надежда Степановна

Мать ребёнка: Солдатова -- Наталья Гавриловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова -- Наталья Гавриловна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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