Чистяков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1954
Дата смерти15.01.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1954
Отец: Чистяков Василий
Мать: Чистякова Анастасия
Бракосочетание
26.04.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Frunze
Рождение ребёнка
12.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Kazakhstan
Рождение ребёнка
09.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Kazakhstan
Работа или профессия
Неизвестно
Army
Смерть
15.01.2019
Причина смерти: Heart attack
Похороны
Неизвестно