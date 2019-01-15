Чистяков Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1954

Дата смерти

15.01.2019

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1954

Отец: Чистяков Василий

Мать: Чистякова Анастасия

Бракосочетание
26.04.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Frunze
Рождение ребёнка
12.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Kazakhstan
Рождение ребёнка
09.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Kazakhstan
Работа или профессия
Неизвестно
Army
Смерть
15.01.2019
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Heart attack
Похороны
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
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