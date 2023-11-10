Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович

Место рождения

Гребёнки, Київська область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1815

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //

Мать: ?

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Кириченко /кириленко/ Даниил Емельянович

Мать ребёнка: Кириченко/кириленко/ Елена

Гребёнки, Київська область
Бракосочетание
До 1793

Жена: Кириченко/кириленко/ Елена

Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Ксения Емельянова

Мать ребёнка: Кириченко/кириленко/ Елена

Гребёнки, Київська область
Смерть
После 1815
Гребёнки, Київська область
Похороны
Неизвестно
Гребёнки, Київська область
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