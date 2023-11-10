Кириленко / Кириченко / Емельян Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Кириленко / Кириченко / Кирилл Кириченко //
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Кириченко /кириленко/ Даниил Емельянович
Мать ребёнка: Кириченко/кириленко/ Елена
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Ксения Емельянова
Мать ребёнка: Кириченко/кириленко/ Елена
Смерть
После 1815
Похороны
Неизвестно