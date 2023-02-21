Иванова Наталия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Наталия Валерьевна

Иванова Наталия Валерьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1976

Пол

Женский

Отец

1947 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1976 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2000 г.р.
2004 г.р.

Добавил:

ЭИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1976

Отец: Викторов Валерий Викторович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Валерий Фадеевич

Рождение ребёнка
05.10.2000

Сын: Иванов Иван Валерьевич

Отец ребёнка: Иванов Валерий Фадеевич

Рождение ребёнка
15.09.2004

Дочь: Иванова София Валерьевна

Отец ребёнка: Иванов Валерий Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Валерий Фадеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close