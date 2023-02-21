Иванова Наталия Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1976
Отец: Викторов Валерий Викторович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Валерий Фадеевич
Рождение ребёнка
05.10.2000
Отец ребёнка: Иванов Валерий Фадеевич
Рождение ребёнка
15.09.2004
Дочь: Иванова София Валерьевна
Отец ребёнка: Иванов Валерий Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно