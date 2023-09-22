Станоткина Анисия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1871 ст.
Дочь: Станоткина Екатерина Карповна
Отец ребёнка: Станоткин Карп Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно