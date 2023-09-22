Станоткина Анисия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткина Анисия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1850 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1871 ст.

Дочь: Станоткина Екатерина Карповна

Отец ребёнка: Станоткин Карп Лукьянович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станоткин Карп Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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