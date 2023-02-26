Хвостикова Матрёна дочь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Хвостиков Максим сын
Рождение ребёнка
1797
Сын: Хвостиков Данила сын
Отец ребёнка: Хвостиков Максим сын
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Авдотья дочь
Отец ребёнка: Хвостиков Максим сын
Рождение ребёнка
1802
Сын: Хвостиков Яков сын
Отец ребёнка: Хвостиков Максим сын
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хвостиков Максим сын
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно