Хвостикова Матрёна дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Матрёна дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Хвостиков Василий сын

Отец ребёнка: Хвостиков Максим сын

Рождение ребёнка
1797

Сын: Хвостиков Данила сын

Отец ребёнка: Хвостиков Максим сын

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Авдотья дочь

Отец ребёнка: Хвостиков Максим сын

Рождение ребёнка
1802

Сын: Хвостиков Яков сын

Отец ребёнка: Хвостиков Максим сын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Максим сын

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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