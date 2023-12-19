Кохановский Станислав Чеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кохановский Станислав Чеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1974

Отец: Кохановский Чеслав Станиславович

Мать: Кохановская Антонина Степановна

Рождение ребёнка
29.07.1999

Дочь: Кохановская Арина Станиславовна

Мать ребёнка: Кохановская Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
05.12.2002

Дочь: Кохановская Алеся Станиславовна

Мать ребёнка: Кохановская Ольга Михайловна

Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область
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