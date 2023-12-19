Кохановский Станислав Чеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1974
Рождение ребёнка
29.07.1999
Дочь: Кохановская Арина Станиславовна
Мать ребёнка: Кохановская Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.2002
Дочь: Кохановская Алеся Станиславовна
Мать ребёнка: Кохановская Ольга Михайловна
Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область