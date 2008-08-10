Деришева (Ильичёва) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деришева (Ильичёва) Галина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1938

Дата смерти

10.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1959

Сын: Деришев Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Деришев Леонид Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.07.1962

Дочь: Сенина Лариса Леонидовна

Отец ребёнка: Деришев Леонид Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деришев Леонид Тимофеевич

Смерть
10.08.2008
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