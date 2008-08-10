Деришева (Ильичёва) Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1938
Дата смерти10.08.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1959
Сын: Деришев Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Деришев Леонид Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.07.1962
Дочь: Сенина Лариса Леонидовна
Отец ребёнка: Деришев Леонид Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.2008