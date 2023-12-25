Быков уточнием — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков уточнием

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Быкова -- Марфа Тарасовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Быков Федор

Мать ребёнка: Быкова -- Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Быков Яков

Мать ребёнка: Быкова -- Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Быкова Анна

Мать ребёнка: Быкова -- Евдокия Тихоновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Быков Иван

Мать ребёнка: Быкова -- Евдокия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова -- Евдокия Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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