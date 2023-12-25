Быков уточнием
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1903
Сын: Быков Федор
Мать ребёнка: Быкова -- Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Быков Яков
Мать ребёнка: Быкова -- Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Быкова Анна
Мать ребёнка: Быкова -- Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Быков Иван
Мать ребёнка: Быкова -- Евдокия Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно