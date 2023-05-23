Бобошина Доминика Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобошина Доминика Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Пономарева Варвара

Отец ребёнка: Бобошин Илья Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1920

Дочь: Вахрина Галина

Отец ребёнка: Бобошин Илья Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1923

Сын: Бобошин Петр

Отец ребёнка: Бобошин Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобошин Илья Иванович

Смерть
1973
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