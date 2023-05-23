Бобошина Доминика Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Пономарева Варвара
Отец ребёнка: Бобошин Илья Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1920
Дочь: Вахрина Галина
Отец ребёнка: Бобошин Илья Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1923
Сын: Бобошин Петр
Отец ребёнка: Бобошин Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973