Купрюхина Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купрюхина Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 09.01.1962
Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Купрюхин Александр Васильевич

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