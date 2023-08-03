Купрюхина Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 09.01.1962
Думиничи, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Купрюхин Александр Васильевич