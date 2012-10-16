Кобелев Петр Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1931
Дата смерти16.10.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобелева Валентина Ефимовна
Рождение ребёнка
02.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобелева Валентина Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.2012