Кобелев Петр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелев Петр Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1931

Дата смерти

16.10.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобелева Валентина Ефимовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобелева Валентина Ефимовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
16.10.2012
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