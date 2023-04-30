Богданов Талгат Галижухович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богданов Галижуха
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.?
Дочь: Богданова Айгуль Талгатовна
Мать ребёнка: Богданова Адиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евтушенко Гузель Талгатовна
Мать ребёнка: Богданова Адиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Адиля
Смерть
Неизвестно