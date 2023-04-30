Богданов Талгат Галижухович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Талгат Галижухович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Галижуха

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.?

Дочь: Богданова Айгуль Талгатовна

Мать ребёнка: Богданова Адиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евтушенко Гузель Талгатовна

Мать ребёнка: Богданова Адиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Адиля

Смерть
Неизвестно
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