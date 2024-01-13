Петрович Павел Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1834
Мать ребёнка: Петрович Елена Андреевна
г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрович Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрович Елена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрович Елена Андреевна