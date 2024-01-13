Петрович Павел Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович Павел Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1834 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрович Леонтий Иванович

Мать: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

Рождение ребёнка
30.10.1834

Сын: Петрович Стефан Павлович

Мать ребёнка: Петрович Елена Андреевна

г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрович Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрович Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрович Елена Андреевна

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