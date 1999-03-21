Бородулина (Буйнова) Дарья Семеновна 29.04.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бородулина (Буйнова) Дарья Семеновна

Место рождения

Шпаки, Городокский район, Витебская область

Дата рождения

29.04.1908

Дата смерти

21.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1908

Отец: Буйнов Семен

Мать: Лисичина (Буйнова) Мария Михайлона

Шпаки, Городокский район, Витебская область
Была удочерена Лисичиным Степаном (Семеном)
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Бородулина Валентина Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.01.1940

Сын: Бородулин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Бородулин Алексей Игнатьевич

Рождение ребёнка
27.07.1942

Сын: Бородулин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Бородулин Алексей Игнатьевич

Бурхун, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
21.03.1999
Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область

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