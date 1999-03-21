Бородулина (Буйнова) Дарья Семеновна
Место рождения
Дата рождения29.04.1908
Дата смерти21.03.1999
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1908
Отец: Буйнов Семен
Была удочерена Лисичиным Степаном (Семеном)
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Бородулина Валентина Антоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.01.1940
Сын: Бородулин Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Бородулин Алексей Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.07.1942
Сын: Бородулин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бородулин Алексей Игнатьевич
Бурхун, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
21.03.1999
Слюдянка, Слюдянский муниципальный район, Иркутская область